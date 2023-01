Des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de la ville ukrainienne de Kherson (sud) ont fait au moins trois morts dimanche, ont indiqué les autorités locales.

Le front dans le sud de l'Ukraine, où l'armée russe a dû abandonner Kherson en novembre, a été dernièrement beaucoup plus calme que celui de l'est de pays où se déroulent des combats acharnés, mais les bombardements de part et d'autre n'ont jamais cessé et les combats ont repris cette semaine dans la région de Zaporijjia.