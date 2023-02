"C'est comme si les choses revenaient à la normale, il y a beaucoup de gens ici, s'enthousiasme Lucy Pacius, une touriste venue du New Jersey. Tout le monde est content d'être ici et je suis contente aussi. Ça fait vraiment du bien. Je ressens à nouveau l'énergie de la ville". À Chinatown, New-yorkais et touristes ont pu célébrer l'arrivée de l'année du lapin avec des danses du lion, des confettis et l'espoir d'un monde pour pacifique pour 2023.

"C'est comme si les choses revenaient à la normale, il y a beaucoup de gens ici, s'enthousiasme Lucy Pacius, une touriste venue du New Jersey. Tout le monde est content d'être ici et je suis contente aussi. Ça fait vraiment du bien. Je ressens à nouveau l'énergie de la ville". À Chinatown, New-yorkais et touristes ont pu célébrer l'arrivée de l'année du lapin avec des danses du lion, des confettis et l'espoir d'un monde pour pacifique pour 2023.