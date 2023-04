No Comment : toujours plus d'évacuations d'étrangers au Soudan

Les évacuations d'étrangers se poursuivent au Soudan où les combats entre l'armée et des paramilitaires ont fait des centaines de morts, sans aucune issue en vue. Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé à Khartoum et dans d'autres villes, mais les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages. Plus de 1 000 ressortissants de l'UE ont été évacués, a indiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

