No Comment : Emmanuel Macron rend hommage à Jean Moulin, à Lyon

Le président français Emmanuel Macron s'est rendu au mémorial de Montluc à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance française. Une gerbe a été déposée devant la plaque commémorative à l'entrée de l'ancienne prison militaire tandis que la Marseillaise et le Chant des Partisans ont été chantés. Ce lundi 8 mai, la France et plusieurs pays d'Europe célèbrent la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale.

