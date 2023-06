No Comment : plus de deux millions de pèlerins attendus à la Mecque pour le hajj

La Mecque, la ville la plus sacrée de l'Islam, a accueilli vendredi une foule immense de fidèles pour le plus grand pèlerinage du hajj avec plus de deux millions de personnes malgré la chaleur torride qui frappe l'Arabie saoudite.

Plus de deux millions de personnes originaires de plus de 160 pays seront présentes, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 926 000 personnes enregistrées l'année dernière, où le nombre de pèlerins avait été limité à un million à la suite de la pandémie du virus Covid-19.

Les pèlerins vêtus de robes blanches et de sandales ont envahi l'ancienne cité, aujourd'hui parsemée d'hôtels de luxe et de centres commerciaux climatisés, après avoir afflué par avion, par bus et par train pour les rites annuels.

Le hajj fait partie des cinq piliers de l'islam et doit être accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens, au moins une fois dans leur vie.