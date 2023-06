No Comment : en Birmanie, la drogue par en fumée

Les autorités militaires de Birmanie ont déclaré avoir brûlé pour près d'un demi-milliard de dollars de drogues illégales ce lundi, mais ont averti qu'elles ne parvenaient pas à stopper la hausse de la production et du trafic de stupéfiants.

Des piles d'héroïne, de cannabis, de méthamphétamine et d'opium ont été brûlées sle parking d'un centre commercial de Yangon dans le cadre d'un spectacle annuel marquant la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues.

Des torchères télévisées ont également eu lieu ailleurs dans le pays, avec un total de 446 millions de dollars de stupéfiants partis en fumée, selon les responsables de la junte.

La région frontalière du "Triangle d'or" entre le Myanmar, le Laos et la Thaïlande est depuis longtemps un foyer de production et de trafic de drogues illicites, en particulier de méthamphétamine et d'opium.

La production de pavot à opium au Myanmar a également augmenté de façon spectaculaire après le coup d'État, a déclaré le bureau en janvier, les troubles politiques et économiques ayant poussé les agriculteurs à cultiver cette plante.

La superficie des terres utilisées pour la culture du pavot à opium s'élève aujourd'hui à un peu plus de 40 000 hectares, selon les Nations unies, soit environ la moitié de la taille de la ville de New York.