No Comment : ouverture du salon Comic-Con de San Diego

Le salon Comic-Con International de San Diego, a ouvert ses portes jeudi pour quatre jours. Des dizaines de milliers de visiteurs, souvent déguisés, ont parcouru le quartier Gaslamp et le centre de conventions de la ville. En raison de la grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens, la plupart des studios ont choisi de ne pas participer à la convention, de sorte que l'attention des fans se porte cette année sur les dessinateurs et les auteurs de bandes dessinées.