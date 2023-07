Le Festival de Verbier fête en apothéose ses 30 ans

Le Festival de Verbier a gagné en trente ans, ses lettres et ses notes de noblesse, en devenant l’un des rendez-vous incontournables pour la musique classique en Europe et dans le monde. L’excellence est au rendez-vous, des plus grands solistes aux talents de demain, et pour souffler ses 30 bougies, ce ne sont pas moins de 60 des plus grands musiciens du monde qui se sont donnés rendez-vous le 24 juillet pour un gala exceptionnel unique qui restera dans toutes les mémoires de tous les amoureux de la musique.

Le Festival de Verbier a gagné en trente ans, ses lettres et ses notes de noblesse, en devenant l’un des rendez-vous incontournables pour la musique classique en Europe et dans le monde. L’excellence est au rendez-vous, des plus grands solistes aux talents de demain, et pour souffler ses 30 bougies, ce ne sont pas moins de 60 des plus grands musiciens du monde qui se sont donnés rendez-vous le 24 juillet pour un gala exceptionnel unique qui restera dans toutes les mémoires de tous les amoureux de la musique.