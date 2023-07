No Comment : les Chiites commémorent la mort du prophète Hussein

Des milliers de musulmans chiites irakiens de la ville de Sadr ont participé vendredi aux rituels de l'Ashoura, notamment en se coupant la tête avec des épées et en s'autoflagellant dans une manifestation de chagrin pour marquer la mort du fils du prophète Mahomet lors de la bataille de Karbala.

La commémoration musulmane chiite marque la mort de Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet, à la bataille de Karbala dans l'actuel Irak au 7ème siècle.

Ashoura tombe le 10e jour de Muharram dans le calendrier islamique et est la fête la plus sacrée pour les chiites en Irak et dans le monde entier.

L'imam Hussein a été tué en 680 de notre ère lors d'une bataille pour le leadership de la foi. La mort de Hussein est à l'origine de la scission de l'islam entre musulmans chiites et sunnites.