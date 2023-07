No Comment : en Allemagne, des grands-mères manifestent contre l'extrême droite

En Allemagne, des grand-mères se sont jointes à la manifestation contre l'extrême-droite organisée ce week-end à Magdebourg (ex-Allemagne de l'Est) où se tenait le meeting annuel du parti AfD (Alternative pour l'Allemagne).

Ces grands-mères, engagées ou pas dans la vie politique, ont fait le déplacement alors que l'AfD ne cesse de percer dans les sondages.

Créée à l'origine comme un groupe anti-euro durant la crise grecque, l'AfD s'est transformée en un parti anti-islamique et anti-immigration et a capitalisé sur l'afflux de réfugiés sous la chancelière Angela Merkel.

Après de récentes victoires aux élections locales, le parti prépare le terrain pour ce qu'il espère être de nouvelles victoires aux élections européennes et nationales de l'année prochaine, ainsi qu'un vote national en 2025.

Les États de Thuringe, de Saxe et de Brandebourg organiseront des votes pour leurs parlements régionaux en septembre 2024, et il y a une chance que dans au moins une des trois législatures, l'AfD remporte le plus de sièges.