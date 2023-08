Troisième accident de ferry en une semaine aux Philippines

no comment

Une personne est morte et près de 100 ont dû être secourues après qu'un ferry dans le centre des Philippines a heurté des débris flottants en mer et a pris l'eau. L'accident du bateau, le King Sto. Nino 7, qui transportait 98 personnes, était le troisième en un peu plus d'une semaine, a indiqué la police.