New York célèbre les 50 ans du hip-hop avec ses légendes

Snoop Dogg, Run D.M.C., Nas, Lauryn Hill et Wu-Tang Clan ont participé d'un concert à New York, vendredi 11 août, célébrant les 50 ans du hip-hop. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à l'événement au Yankee Stadium, dans le Bronx, où est né le hip-hop. Les fondateurs du hip-hop, DJ Kool Herc et sa sœur Cindy Campbell, étaient également présents.