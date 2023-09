Record de la plus grande chenille battu à la braderie de Lille

Le record de la plus grande chenille du monde a été battu samedi après-midi sur l'Esplanade, selon les organisateurs, avec 4.623 participants contre 3.940 pour le précédent record établi à Rouen.

Des milliers de personnes se sont retrouvées ce week-end dans les rues de Lille pour l''édition 2023 de la braderie, l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe avec ses près de 80 kilomètres d'étals et quelque 2,5 millions de visiteurs attendus, mais sans Martine Aubry.

Quelque 8.000 exposants riverains, brocanteurs et commerçants se sont installés dans les rues ensoleillées de Lille.

La braderie de Lille, gratuite pour les particuliers non brocanteurs, se concentre principalement dans le centre et dans la vieille ville le premier week-end de septembre.

Depuis 2017, la vente de tout produit ou objet neuf (hors commerces sédentaires) est interdite.

"Nous venons pour dénicher la pépite, la bonne affaire, le trésor", sourit Sylvie Carton, 60 ans, arrivée tôt de l'Oise, entre un stand de vaisselle et d'instruments de musique. "On cherche un peu tout et n'importe quoi, la bonne occasion", ajoute plus loin Isabelle Pruvost, qui a déjà déniché plusieurs pots de fleurs.