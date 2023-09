Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Belgrade, la capitale serbe, pour participer à la marche annuelle de la Gay Pride qui s'est terminée sans incident.

Les participants marchaient avec pour slogan "We're not even close" - "On est loin du compte" - pour signifier la distance qui reste à parcourir avant atteindre l'égalité des droits pour la communauté LGBT+.