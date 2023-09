Australie: les feux de brousse sont de retour

Après trois années marquées par des précipitations exceptionnelles, il fait à nouveau chaud et sec en Australie, ce qui signifie que les feux de brousse sont de retour.

Les autorités ont prévu que la saison des feux serait la plus intense en Australie depuis "l’été noir" de 2019-2020, lorsque d’immenses feux hors de contrôle ont fait rage sur la côte est de l’immense île continent.

Depuis, les conditions ont été exceptionnellement humides, ce qui a contribué à faire pousser les arbres plus vite, augmentant ainsi la quantité de combustible potentiel pour alimenter les incendies. Selon le bureau météorologique national australien, l’été austral devrait être "plus chaud et plus sec que la moyenne". Il a récemment confirmé que le pays avait connu l’hiver le plus chaud jamais enregistré.