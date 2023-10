Israël affirme avoir frappé "plus de 320 cibles dans la bande de Gaza" ces dernières heures

no comment

L’armée israélienne affirme avoir frappé "plus de 320 cibles militaires dans la bande de Gaza" ces dernières 24 heures, comprenant des tunnels du Hamas, des dizaines de centres de commandement opérationnels où se trouvaient des combattants du Hamas et du Jihad islamique palestinien, des complexes militaires et des postes d’observation, selon un bilan posté par les forces de défense d’Israël lundi matin.