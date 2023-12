No Comment : les migrants affluent à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis

AEagle Pass, au Texas, 14 000 migrants originaires du Honduras ou du Venezuela ont traversé le Rio Grande, qui sépare les Etats-Unis du Mexique ces dernières 24 heures.

Les services de sécurité ont suspendu les traversées de fret à Eagle Pass et à El Paso, au Texas, afin de réaffecter le personnel pour faire face au nombre croissant d'arrivées de migrants. Les passages pour véhicules et piétons dans les ports de San Ysidro, en Californie, de Lukeville, en Arizona, et d'Eagle Pass, au Texas, ont également été fermés ces dernières semaines. Les autorités considèrent que la situation pourrait "dégénerer à tout moment".

Les républicains du Congrès exigent des changements dans le système d'immigration en échange de toute aide pour l'Ukraine, Israël et d'autres besoins de sécurité nationale.

Les républicains du Texas contestent de plus en plus l'autorité du gouvernement américain en matière d'immigration, affirmant que l'administration du président Joe Biden n'en fait pas assez pour contrôler la frontière sud du pays.

L'État a d'ailleurs expérimenté toute une série de mesures pour dissuader les personnes qui traversent illégalement la frontière dans le cadre de son opération Lone Star, notamment le déploiement de troupes de la Garde nationale à la frontière, le blocage des migrants avec des barbelés mortels et l'installation d'une barrière flottante sur une partie du Rio Grande.