Vidéo. No Comment : à Gaza, un quartier de Rafah dévasté par une frappe israélienne

Vendredi matin, les habitants évaluaient les dégâts causés par une frappe israélienne contre un immeuble résidentiel dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

L'attaque de jeudi soir a tué au moins 23 personnes, selon le bureau des médias de l'hôpital Al-Kuwaiti.

Fayza Sahaaban, une résidente, a raconté l'attaque : "Nous étions assis à la maison après avoir fini de prier, et soudain, il y a eu une frappe".__"J'ai vu un feu ici et j'ai senti quelque chose me frapper la tête", a-t-elle ajouté.

À la suite de l'attaque, les corps des victimes ont été déposés au sol devant l'hôpital Abu Yousef al-Najjar à Rafah.

Ils ont ensuite été chargés dans des véhicules.

L’offensive israélienne à Gaza est désormais l’une des campagnes militaires les plus dévastatrices de l’histoire récente.

Plus de 21 300 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués, selon le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas.

55 600 autres personnes ont été blessées, selon le communiqué.

Ces décomptes ne font pas de différence entre les civils et les combattants.

Israël s'est engagé à démanteler le Hamas – qui oppose toujours une résistance farouche, même dans le nord – et à ramener plus de 100 otages toujours détenus par les militants après leur attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. L'assaut a tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils.

Israël a déclaré la guerre après que des hommes armés du Hamas ont franchi la frontière le 7 octobre.