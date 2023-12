Vidéo. No Comment : attaque massive sur l'Ukraine, au moins 22 morts

L’armée de l’air ukrainienne a intercepté la plupart des missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones de type Shahed dans la nuit de jeudi à vendredi, a déclaré le chef militaire ukrainien, Valerii Zaluzhnyi.

Le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleshchuk a écrit sur sa chaîne officielle Telegram qu'il s'agissait de « l'attaque aérienne la plus massive » depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

Au moins 128 personnes ont été blessées et un nombre indéterminé ont été ensevelies sous les décombres au cours de cette attaque qui a duré environ 18 heures, ont indiqué des responsables ukrainiens. Parmi les bâtiments qui auraient été endommagés dans toute l’Ukraine figuraient une maternité, des immeubles d’habitation et des écoles.

À Boyarka, une ville proche de Kiev, les débris d'un drone abattu sont tombés sur une maison et ont déclenché un incendie.

Cinq personnes ont été tuées et 20 blessées dans la ville orientale de Dnipro, où quatre patientes d'une maternité ont été sauvées d'un incendie, ont indiqué des responsables.

À Odessa, sur la côte sud, la chute de l'épave d'un drone a déclenché un incendie dans un immeuble résidentiel à plusieurs étages, selon le chef régional Oleh Kiper. Deux personnes ont été tuées et 15 autres, dont deux enfants, ont été blessées au cours de l'attaque d'Odessa, a-t-il précisé.

Le maire de la ville occidentale de Lviv, Andrii Sadovyi, a déclaré qu'une personne avait été tuée et huit blessées et que trois écoles et un jardin d'enfants avaient été endommagés lors d'une attaque de drone dans la région.

Plusieurs dizaines de missiles ont été lancés vers Kiev dans la nuit, et plus de 30 d'entre eux ont été interceptés, a déclaré Serhii Popko, chef de l'administration militaire de Kiev. L’attaque a déclenché un incendie dans un entrepôt du quartier de Podil, dans la capitale, où cinq personnes auraient été extraites des décombres. Trois personnes ont été tuées dans la capitale.

Dans le nord-est de l'Ukraine, le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré que la ville avait été soumise à au moins trois vagues d'attaques aériennes pendant la nuit, dont des lancements de missiles S-300 et Kh-21. Une personne a été tuée et au moins neuf blessées, ont indiqué les autorités.