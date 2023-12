Vidéo. No Comment : des militants aspergent de peinture un arbre de Noël Gucci à Milan

Des défenseurs du climat ont aspergé de la peinture lavable sur un arbre de Noël parrainé par Gucci dans un quartier commerçant du centre de Milan vendredi.

Un militant écologiste du collectif "Dernière génération" a déclaré qu’il blâmait l’industrie de la mode et du luxe pour son modèle économique non durable qui creuse l’écart salarial et exploite les ressources naturelles.

Les membres du collectif ont aspergé de peinture plusieurs monuments en Italie et effectué des barrages routiers pour dénoncer l’absence d’action gouvernementale pour lutter contre le changement climatique.

"Dernière génération" demande notamment la création d’un fonds de réparation pour les personnes touchées par la hausse des températures et les conditions météorologiques extrêmes.