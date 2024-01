Vidéo. No Comment : catastrophe ferroviaire en Indonésie

Deux trains sont entrés en collision vendredi sur l'île principale de Java, en Indonésie, tuant au moins trois personnes, ont indiqué des responsables.

L'accident s'est produit à environ 500 mètres de la gare de Cicalengka, dans la ville de Bandung, à l'ouest de Java.

Un train express Turangga transportant 287 passagers partait de Surabaya, la capitale de la province de Java oriental, lorsqu'il a percuté un train de banlieue de Bandung Raya en direction de Padalarang depuis la gare de Cicalengka avec 191 passagers vers 6h30.

Au moins trois personnes ont été tuées, le chauffeur et son assistant du train de banlieue et un steward du train express.

28 personnes ont été plus mois grièvement blessées.

La porte-parole du ministère des Transports, Adita Irawati, a déclaré que la cause de l'accident faisait l'objet d'une enquête et que les sauveteurs avaient évacué tous les passagers et travaillaient à retirer les trains pour rétablir les services ferroviaires.

Les accidents de train sont fréquents sur le réseau ferroviaire vieillissant de l’Indonésie, en particulier aux passages à niveau.

Le gouvernement a dépensé des milliards de dollars pour améliorer les infrastructures, notamment les routes, les chemins de fer, les aéroports et les centrales électriques, dans le plus grand archipel du monde, qui abrite plus de 270 millions d’habitants.

Un chemin de fer à grande vitesse, le premier en Asie du Sud-Est, est opérationnel commercialement depuis octobre. Le chemin de fer de 142 kilomètres, un projet clé de l’initiative chinoise d’infrastructure « la Ceinture et la Route », a considérablement réduit le temps de trajet entre Jakarta et Bandung de trois heures à environ 40 minutes.