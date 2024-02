Vidéo. Un musée américain restitue au Ghana des objets royaux pillés pendant la colonisation

Le musée Fowler de l'université de Californie a définitivement restitué jeudi 8 février sept objets royaux au roi Asante du Ghana Otumfuo Osei Tutu II. Cet événement intervient à l'occasion des célébrations de son jubilé d'argent.

La pression internationale s'accentue pour que les musées et institutions européens et américains rendent aux États africains les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales. Ces trésors, dont des bijoux en or, une chaise ornementale et un fouet en queue d'éléphant, ont été présentés lors d'une fastueuse célébration au palais de Manhyia, dans la ville de Kumasi dans la région d'Ashanti (sud).