Vidéo. NO COMMENT : Paris célèbre le nouvel an chinois

Le traditionnel défilé du Nouvel An chinois du 13e arrondissement de Paris aussi appelé Nouvel an Lunaire, a paradé ce dimanche 18 février. Le nouvel an lunaire est célébré le 10 février, et marque l'entrée dans l'année du dragon. Des événements sont organisés durant 15 jours en Chine et dans plusieurs pays d'Asie.

Le traditionnel défilé du Nouvel An chinois du 13e arrondissement de Paris aussi appelé Nouvel an Lunaire, a paradé ce dimanche 18 février. Le nouvel an lunaire est célébré le 10 février, et marque l'entrée dans l'année du dragon. Des événements sont organisés durant 15 jours en Chine et dans plusieurs pays d'Asie.