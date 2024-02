Vidéo. No Comment : quatre dirigeants occidentaux se sont rendus en Ukraine

Trois dirigeants européens (Ursula van der Leyen pour la Commission européenne, et les Premier ministre belge et italien Alexander De Croo et Giorgia Meloni) et le Premier ministre canadien Justin Trudeau étaient ce samedi à Kyiv pour manifester le soutien de l'Occident à l'Ukraine deux ans jours pour jour après le début de l'invasion de la Russie.

Sur le tarmac de l'aéroport d'Hostomel dans la régon de Kyiv, bombardé par les forces russes aux premiers jours de la guerre, comme l'a rappelé le président ukrainien, les dirigeants occidentaux se sont succédé pour renouveler leur aide aux ukrainiens

"Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous dire que l'Europe continuera à se tenir à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra. Avec plus de soutien financier, plus de munitions, plus de formation pour vos troupes, plus de défenses aériennes et plus d'investissements dans les forces européennes et européennes", a notamment déclaré Ursula von der Leyen.