Vidéo. No comment : des missiles russes frappent Tchernihiv en Ukraine, faisant 17 morts

Trois missiles russes ont frappé le centre-ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, mercredi, atteignant un immeuble d'habitation de huit étages et faisant au moins 17 morts, ont confirmé les autorités. L'attaque matinale a également fait 61 blessés, dont deux enfants, selon les rapports des services d'urgence ukrainiens. Située à environ 150 kilomètres au nord de Kiev et à proximité des frontières avec la Russie et le Belarus, Tchernihiv compte une population d'environ 250 000 habitants. Les opérations de recherche et de sauvetage, se sont poursuivies sans relâche tout au long de la journée.

