Vidéo. No comment : deux ours survivent à l'incendie tragique d'un zoo en Crimée

Le 16 avril dernier, plus de 200 animaux ont tragiquement perdu la vie dans l'incendie dévastateur du zoo privé "Tropic Park" à Yevpatoria, en Crimée. Cependant, au milieu du chaos, deux ours ont réussi à survivre au brasier mortel. Les enquêtes préliminaires suggèrent qu'un court-circuit électrique dans le câblage du réfrigérateur est la cause probable de l'incendie. Les ours ont été jugés en bonne santé. Alors que les investigations se poursuivent, le bureau du procureur de Crimée a ouvert une enquête sur l'incident.

