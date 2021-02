L'Angola et sa nature préservée, un terrain de jeu idéal pour le 4x4

Rendez-vous est donné sur le port de Luanda. Une journée d'exploration et d'aventure attend les membres d'un club de 4x4 accompagnés de leurs amis et leur famille et réunis autour de leur passion de la piste.

"Pour nous, le 4x4, c'est un loisir, on aime ça et l'Angola, c'est le terrain de jeu idéal pour ça : c'est l'Afrique," fait remarquer Alfredo Oliveira, organisateur de la sortie. "Je crois que tout le monde devrait avoir son 4x4 pour pouvoir vivre ce genre de moments et se retrouver dans des lieux magnifiques," estime-t-il.

Le tracé du jour de 130 kilomètres emmène le groupe vers le nord, du port de Luanda jusqu'à l'embouchure du fleuve Onzo et promet des étapes spectaculaires. 21 véhicules participent à cette excursion.

Une grande variété de paysages et de végétation

La première partie se fait sur route entre Luanda et la province voisine de Bengo. Ce qui donne l'opportunité d'évoluer dans un cadre urbain, puis rural et d'avoir un aperçu de la vie des communautés locales.

"On aime se sentir libres avec nos voitures," confie Yuri Maio Guimarães, président du club "Toyota Land Cruisers" d'Angola. "L'Angola est un pays immense, inexploré ; il a beaucoup à montrer, non seulement aux Angolais, mais aussi au reste du monde," affirme-t-il. "Nous en tant que club, on veut en profiter en étant au volant de nos 4x4," dit-il.

Après s'être éloigné de la route pour rejoindre la côte, le groupe découvre un point de vue à couper le souffle. Il s'agit du panorama du Lifune avec ses falaises impressionnantes. Un incontournable des expéditions en 4x4.

Panorama du Lifune en Angola euronews

"On a de la chance d'avoir un pays qui nous offre mille et une possibilités et par dessus-tout, une grande variété de paysages," reconnaît Adelino Chaves, un participant de l'excursion. "On peut passer de la forêt au désert, aux hauts plateaux : chaque site a sa végétation propre et ses particularités," explique-t-il. "On peut aussi partir en excursion sur la côte pour voir la mer... Il y a une variété infinie," insiste-t-il.

Faire sa trace sur la plage

Nous faisons nos premiers tours de roue sur le sable. Il est temps de s'offrir une dose d'adrénaline.

L'amour de la nature et du parcours sur piste, c'est le point commun de ces conducteurs qui ont conscience qu'il ne doit pas être vécu au détriment de l'environnement.

"Généralement, quand je visite un endroit, je fais toujours en sorte que quand je pars, il soit plus propre qu'à mon arrivée," souligne Adelino Chaves. "On peut vraiment s'amuser, admirer la nature, chasser, pêcher de manière responsable," estime-t-il. "En ayant cette attitude, - qui sait - peut-être que dans 20 ou 30 ans, nos enfants auront la possibilité d'apprécier tout cela eux aussi," espère-t-il.

Les 4x4 atteignent leur destination finale, l'embouchure du fleuve Onzo. Cette excursion peut être réalisée en deux heures ou sur une journée pour encore plus admirer ces paysages sans se presser.

Près de l'embouchure du fleuve Onzo euronews

"On est à moins de 100 km de la capitale et on est dans un environnement préservé : il y a le fleuve d'un côté, la mer de l'autre," décrit Yuri Maio Guimarães. "En Angola, il y a plein d'endroits comme ça," assure-t-il avant d'indiquer : "Dès qu'on peut, avec notre club, on fait ce type d'excursion."

Il est l'heure de quitter le volant et de se détendre. Après en avoir pris plein les yeux, ces amateurs de 4x4 ont hâte de faire découvrir l'Angola aux visiteurs. "Venez nous rendre visite et vivre de bons moments avec nous dans notre magnifique pays, l'Angola," invite Alfredo Oliveira.