Expo 2020 de Dubaï : l'Afrique en bouche à Alkebulan

À l'Expo 2020 de Dubaï, des pays du monde entier présentent leurs plats nationaux, donnant aux visiteurs l'occasion de goûter des cuisines traditionnelles et spécialisées dans plus de 200 points de vente différents.

La cuisine africaine est à l'honneur dans un hall qui lui est spécialement dédié. Son nom : Alkebulan. Alkebulan est le plus ancien nom connu pour l'Afrique, qui signifie "Mère de l'humanité" ou "Jardin d'Eden". Le food hall contient 11 comptoirs et concepts au total, d'Afro Street Eatery à The Tasty Goat, présentant certains des mets et cocktails en tous genres, tels que le chapatti ougandais rempli de curry de légumes, le poulet tunisien baharat triplement frit, le pain plat éthiopien injera léger et moelleux ou le poisson poivré camerounais épicé.

Le chef primé Alexander Smalls veut mettre en valeur cette richesse et cette diversité culinaire. Au cours des trois dernières décennies, ce chanteur d'opéra devenu restaurateur est parti en voyage, étudiant les techniques culinaires et les plats de la diaspora africaine dans le monde entier. Ses connaissances, ainsi que des recettes de son enfance, se retrouvent dans ses trois livres de cuisine "Grace the Table", "Between Harlem and Heaven" et "Meals, Music and Muses : Recipes from My African American Kitchen" - et désormais, ses découvertes peuvent aussi être dégustées à Dubaï, à Alkebulan.

Alkebulan est le premier food hall entièrement dédié à l'Afrique, à l'Expo 2020 de Dubaï.

"La cuisine africaine est aussi diversifiée que les pays et les communautés du continent, et pourtant elle est toujours sous-représentée dans le monde", déclare Alexander Smalls. "Apporter un morceau d'Afrique à l'Expo 2020 est l'occasion de présenter la riche diversité qui rend la cuisine africaine unique d'une région à l'autre. La nourriture et la musique sont deux éléments essentiels de notre culture, et Alkebulan est un lieu qui marie les deux, accueillant les visiteurs du monde entier pour qu'ils s'imprègnent de nos saveurs et de nos traditions."

Il nous présente l'un de ses plats préférés : le riz frit à la queue de bœuf, qui illustre l'histoire et la diversité de la cuisine africaine. Des haricots verts du Kenya et des feuilles de chou vert sont mélangés à des germes de soja et assaisonnés avec de l'ail, de la sauce soja, de l'huile de sésame, des épices de curry et du piment rouge dans un mélange de riz noir et de queue de bœuf braisée.

"Pour moi, c'est l'influence afro-asiatique, qui vient des esclaves qui se trouvaient en Chine dans les années 1500", explique-t-il. "Le riz frit à la queue de boeuf est l'un de ces plats qui font du bien. Vous prenez simplement ce qu'il y a dans le frigo et vous en faites quelque chose de merveilleux."

Le Food hall Alkebulan est ouvert à tous de 10 heures à minuit du samedi au mercredi, et de 10 heures à 1 heure du matin le jeudi et le vendredi.

Pour plus d'informations, visitez www.expo2020dubai.com.