Comment Dubaï alimente la reprise des voyages d'affaires

Selon une étude commandée par le World Travel & Tourism Council (WTTC), le Moyen-Orient jouera le premier rôle dans la reprise des voyages d'affaires au niveau mondial dans le contexte de pandémie puisque c'est dans cette région que les dépenses prévues par les entreprises de ce secteur devraient connaître la plus forte hausse cette année, à savoir + 49 %.

Centre de commerce déjà bien établi, Dubaï connaît une recrudescence des voyages d'affaires en raison de l'Expo 2020 de Dubaï. Depuis sa toute première édition en 1851, l'exposition universelle fournit une plateforme pour l'innovation, le commerce et le réseautage. Point de rencontre des entreprises internationales, elle se tient tous les cinq ans pour une période de six mois, dans une destination différente.

L'Expo 2020 de Dubaï ouverte du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 a été reportée d'un an en raison de la pandémie, mais en novembre dernier, plus de 4 millions de visiteurs avaient découvert ces districts dédiés à la mobilité, à la durabilité ou encore aux opportunités.

Nouvelles opportunités commerciales

Le programme Thrive Together de l'Expo 2020 a été créé spécifiquement pour la communauté d'affaires nationale et internationale. Il propose une application alimentée par l'intelligence artificielle qui facilite les rencontres entre entreprises, mais aussi entre entreprises et gouvernements et entre gouvernements en suggérant ces contacts à ses utilisateurs en fonction de leur profil, de leur expertise et de leurs objectifs. Thrive Together prend aussi la forme d'une série de forums thématiques organisés en collaboration avec la Chambre du commerce et de l'industrie de Dubaï.

"En tant qu'organisateurs, nous avons mis en place dix forums d'affaires dédiés aux dix problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté aujourd'hui," précise Khalid Sharaf, directeur du programme d'affaires de l'Expo 2020, _"tels que le climat, la biodiversité, l'eau, l'alimentation et l'agriculture, le développement urbain et rural, la tolérance et l'inclusion..." _

L'Expo 2020 de Dubaï propose toute une série d'événements dédiés aux opportunités d'affaires euronews

Le chef de cabinet de l'Expo 2020, Nadia Verjee, renchérit : "Étant donné que l'Expo est l'un des premiers méga-événements à se tenir depuis le début de la pandémie, elle représentera une étape importante pour la communauté d'affaires mondiale. Elle donnera une opportunité sans précédent aux entreprises de toutes tailles y compris les PME et les start-up, ainsi qu'aux organisations internationales et aux entités gouvernementales du monde entier de se réunir pour favoriser une économie mondiale plus diversifiée, équitable et résiliente," affirme-t-elle.

"Que vous soyez une entreprise locale basée aux Émirats arabes unis cherchant à se développer, un entrepreneur en herbe désireux de partager ses idées et développer son réseau ou une entreprise étrangère cherchant à pénétrer certains des marchés à forte croissance de la région, Thrive Together vous permettra de débloquer de nouvelles opportunités," assure-t-elle.

Durabilité

Dans la droite ligne de l'un des thèmes de l'Expo, à savoir la durabilité, 80 % des structures du site seront recyclées en intégrant une ville nouvelle de Dubaï appelée District 2020. Présentée comme "un centre mondial connecté pour la prochaine génération d'innovateurs, de penseurs originaux et de pionniers", elle constituera un autre centre d'affaires de l'émirat.

Le pavillon de la France à l'Expo 2020 de Dubaï euronews

Le quartier déjà bien établi de Business Bay abrite le seul hôtel cinq étoiles des Émirats arabes unis à pouvoir fournir un hébergement et des espaces de restauration et de réunion pour des groupes allant jusqu'à 1000 personnes : le JW Marriott Marquis Hotel Dubai qui est pratiquement aussi haut que l'Empire State Building.

Accessibilité

Bill Keffer, directeur général de l'hôtel, estime que Dubaï est devenu un centre d'affaires de premier plan pour plusieurs raisons. "La première, c'est probablement son accessibilité : toute cette région est desservie par Emirates Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes dans le monde," fait-il remarquer avant d'ajouter : "Probablement, plus de la moitié de la population mondiale peut se rendre à Dubaï en six heures."

"Du point de vue de l'hôtellerie, 150.000 chambres sont proposées sur ce marché, o__n dispose ainsi d'une offre suffisante pour accueillir de très grands groupes__," poursuit-il.

Bill Keffer estime que Dubaï se place ainsi, au même niveau que d'autres grandes destinations d'affaires et de touristes comme Las Vegas et Shanghai. La ville offre aux voyageurs d'affaires de nombreux avantages, qu'il s'agisse de surclassements grâce aux points accumulés dans le cadre du programme de fidélité Emirates Skywards ou de piscines et de spas cinq étoiles offrant des soins de luxe pour se remettre des effets du décalage horaire.