La scène gastronomique de Dubaï décroche des étoiles

Dubaï devient la première ville du Moyen-Orient à rejoindre le prestigieux guide Michelin. Une consécration pour sa scène culinaire qui se distingue par son mélange de saveurs issues des quelques 200 pays dont sont originaires ses nombreux expatriés.

Directeur international des Guides Michelin, Gwendal Poullennec nous précise : "Nos inspecteurs sont sur le terrain à Dubaï depuis des années pour suivre l'évolution de la scène culinaire locale et la sélection que nous révélons aujourd'hui reflète le potentiel de l'émirat en tant que pôle culinaire d'une grande diversité."

Une pluie d'étoiles Michelin

STAY by Yannick Alléno au sein de l'hôtel One&Only The Palm et Il Ristorante – Niko Romito au sein du Bulgari Dubai figurent en tête de cette toute première sélection, chacun obtenant deux étoiles, tandis que neuf restaurants de l'émirat s'en adjugent une.

Commentant cette distinction, le directeur culinaire du One&Only The Palm Yannick Alléno reconnaît : "Cette récompense nous amène 30 % de clients en plus en un claquement de doigts. C'est fantastique," s'enthousiasme-t-il.

Les créations du restaurant STAY by Yannick Alléno ont séduit le Guide Michelin qui lui attribue deux étoiles STAY by Yannick Alléno

"Je suis particulièrement fier de faire partie des premiers chefs qui se sont installés ici pour proposer une offre gastronomique," ajoute-t-il. Cette sélection du Guide Michelin est "très importante pour Dubaï parce que cela veut dire que le marché est mature. On trouve ici tellement de restaurants de très grande qualité," souligne-t-il.

Parmi les détenteurs d'une étoile, Trèsind Studio. Son chef exécutif Himanshu Saini est ravi de recevoir cette récompense : "C'est incroyable de remporter ma première étoile Michelin, cela va motiver mon équipe. On ressent une certaine pression pour la conserver et cela nous pousse à chercher à en avoir une deuxième," dit-il.

Récompenses régionales

Le lancement du Guide Michelin à Dubaï est intervenu après la parution de l'édition inaugurale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du guide britannique "The World's 50 Best Restaurants". Dubaï domine ce classement régional. Trois des cinq premiers restaurants se situent dans l'émirat. Trèsind Studio y occupe le quatrième rang et Zuma Dubai, le deuxième.

Trèsind Studio décroche une étoile au Michelin et occupe l'une des premières places d'un célèbre classement britannique euronews

La première place revient à 3FILS, un restaurant simple sur le port au menu d'inspiration asiatique. Avec ses plats à succès comme les coquilles Saint-Jacques d'Hokkaido, ses rouleaux de sushi Dragon et son Wagyu Overload Burger dont le prix varie entre 10 et 20 euros, l'établissement propose une cuisine primée dans un cadre agréable.

Une offre diverse et de qualité réunie sous un même toit

Une offre abordable, elle aussi acclamée par les critiques, c'est aussi ce que propose sous un même toit, Time Out Market Dubai. Le hall alimentaire qui met en avant les concepts locaux est rempli d'enseignes de restaurateurs de premier plan.

Blogueuse installée dans l'émirat et spécialisée dans la gastronomie, Courtney Brandt est une habituée du Time Out Market Dubai. "Quand j'ai des invités qui viennent d'ailleurs, c'est le meilleur endroit pour leur donner accès à toute la nourriture locale," nous explique-t-elle. "Le lieu est aussi proche d'attractions clés comme la Dubai Fountain et le Burj Khalifa," ajoute cette fan de l'enseigne américaine Pitfire Pizza que l'on trouve sur place. "Je raffole de ses petits pains à l'ail en forme de nœud," précise-t-elle.

La pizza "The Truff Daddy" de Pitfire Pizza, enseigne du Time Out Market Dubai euronews

Nouveau venu sur le marché, l'établissement latino-américain Slab Cocina est dirigé par le chef Omar Rodriguez. Ses savoureux beignets de maïs agrémentés d'une mayonnaise à l'ail et garnis d'un crumble de feta salée se distinguent par leur parfait équilibre de saveurs.

Fraîchement installé également, Lana Lusa emmène ses convives au Portugal. Son plat emblématique : la Francesinha, son sandwich aux proportions généreuses composé de tranches de fromage, de steak, de jambon de bœuf et de chorizo de bœuf sur lequel on dépose une nouvelle couche de fromage, de la sauce tomate épicée et un œuf au plat. Les visiteurs peuvent également y trouver les célèbres tartelettes au flan portugaises, les pasteis de nata. Ces délicates pâtes feuilletées remplies d'une riche crème aux œufs, caramélisées sur le dessus et saupoudrées de cannelle constituent le dessert idéal pour parachever un festin cosmopolite à Dubaï.