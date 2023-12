Eruption en Islande : quel impact sur les voyages et le trafic aérien ?

Une éruption s'est produite près de la ville de Grindavík dans la nuit de lundi à mardi.

Un volcan est entré en éruption tard dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 décembre sur la péninsule de Reykjanes, en Islande, quelques semaines après que des centaines de petits tremblements de terre ont secoué la côte sud-ouest.

L'éruption a commencé à 22h17, à environ 4 km au nord-est de Grindavík.

Au fur et à mesure que l'éruption se propageait, on pouvait voir du magma jaillir le long de la crête d'une colline.

L'intensité de l'éruption a diminué jusqu'aux premières heures de la matinée de mardi, selon le Met Office islandais, mais cela ne donne aucune indication sur la durée de l'éruption.

"L'éruption peut se terminer dans une semaine ou durer bien plus longtemps", déclare le scientifique Magnus Tumi Gudmundsson, qui a survolé le site mardi matin à bord d'un avion de recherche des garde-côtes.

Bien qu'il se trouve à 20 km au nord du site de l'éruption, l'aéroport international de Keflavik - le principal aéroport international d'Islande - n'a pas été fermé et les avions continuent de décoller et d’atterrir. La route entre l'aéroport et Grindavík est cependant fermée.

Si vous prévoyez de vous rendre dans la zone touchée ou d'en revenir, voici les conseils des gouvernements européens et les compagnies aériennes qui continuent d'assurer des vols.

L'éruption du volcan islandais "n'est pas une attraction touristique"

Les autorités islandaises ont déclaré l'état d'urgence en novembre après que des centaines de petits tremblements de terre ont secoué la péninsule de Reykjanes, la région la plus peuplée de l'île.

Le mois dernier, alors que les craintes d'une éruption grandissaient, 4 000 personnes ont été évacuées de la région. Elles n'ont été autorisées à revenir que brièvement pour récupérer leurs affaires.

Peu de personnes se trouvaient donc à proximité du site de l'éruption qui s'est produite dans la nuit de lundi à mardi, et les autorités ont recommandé à la population de ne pas s'en approcher.

"Il ne s'agit pas d'une attraction touristique et vous devez l'observer de très loin", met en garde Vidir Reynisson, responsable de la protection civile et de la gestion des situations d'urgence en Islande, à la chaîne de télévision nationale RUV.

La fissure éruptive mesure environ 4 km de long, l'extrémité nord se trouvant juste à l'est de Stóra-Skógfell et l'extrémité sud juste à l'est de Sundhnúk.

Pourtant, il est difficile de résister à l'attrait de ce phénomène naturel spectaculaire. "C'est comme dans un film", déclare Robert Donald Forrester III, un touriste américain.

Pour les habitants de la région, les sentiments sont partagés. "La ville concernée [Grindavík] pourrait se retrouver sous la lave", déclare Ael Kermarec, un guide touristique français vivant en Islande. "C'est incroyable à voir, mais il y a un sentiment doux-amer en ce moment".

Un hélicoptère des garde-côtes islandais vole près du magma sur une colline près de Grindavík, dans la péninsule de Reykjanes, en Islande, le 18 décembre 2023. AP/AP

Les vols à destination de l'Islande ont-ils été annulés ?

Des inquiétudes ont été exprimées quant à l'impact de l'éruption sur les voyages.

Les éruptions volcaniques peuvent constituer un grave danger pour le transport aérien, car les cendres rejetées dans l'atmosphère peuvent provoquer des pannes de moteur, endommager les systèmes de contrôle de vol et réduire la visibilité.

Les autorités islandaises ont relevé leur niveau d'alerte à l'orange, indiquant que, bien qu'une éruption volcanique soit en cours, les émissions de cendres sont mineures, voire inexistantes.

Coulée de magma sur une colline près de Grindavík, dans la péninsule islandaise de Reykjanes, dans la nuit du 18 au 19 décembre 2023. AP/AP

Les vols se poursuivent normalement vers l'aéroport international de Keflavik, situé à proximité. Il n'y a pas eu d'annulations ou de retards importants dus à l'éruption. Icelandair affirme qu'il n'y a pas eu d'impact sur son programme de vols, et Play dit qu'elle ne s'attend pas à des perturbations de son programme.

La plupart des compagnies aériennes ont déclaré qu'elles contacteraient directement leurs clients en cas de changement. Il a été conseillé aux passagers de suivre de près les messages de leur compagnie aérienne.

Les routes reliant l'aéroport à Grindavík et au Blue Lagoon restent fermées pendant que les autorités analysent la situation.

L'éruption de l'Eyjafjöll est toujours dans les mémoires

Une éruption majeure en Islande en avril 2010 avait causé des perturbations considérables dans le transport aérien entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le quart de milliard de mètres cubes de cendres volcaniques éjectées dans l'air avait entraîné l'annulation de plus de 100 000 vols sur une période de huit jours.

Bien que l'on ait craint que l'histoire se répète, le volcan Eyjafjöll était entré en éruption dans des circonstances qui ont contribué à l'immensité de son nuage de cendres. En raison d'un glacier situé au sommet du volcan, l'eau de fonte avait rapidement refroidi la lave, créant de minuscules particules qui ont été projetées dans l'air par la vapeur d'eau produite lors de l'éruption. Ces particules avaient ensuite été transportées par le vent en direction de l'Europe.

L'éruption récente s'est déroulée dans des circonstances très différentes, ce qui réduit les risques d'un chaos aérien similaire. Au cours des trois dernières années, trois éruptions ont eu lieu dans la péninsule de Reykjanes, sans impact sur le transport aérien.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est également mieux préparée à un épisode majeur de cendres volcaniques.

"En cas d'éruption et de développement d'un nuage de cendres, l'agence travaillera avec d'autres acteurs de l'aviation pour évaluer l'impact sur le trafic aérien et faire des recommandations en conséquence", peut-on lire dans une déclaration publiée en novembre sur le site web de l'AESA.

Un véhicule de police garé à l'entrée de la route de Grindavík, avec l'éruption en arrière-plan, le 18 décembre 2023. AP Photo

Peut-on se rendre en Islande en toute sécurité ?

Si les ministères des affaires étrangères n'ont pas encore tous mis à jour leurs conseils de voyage pour l'Islande, les voyageurs peuvent obtenir des informations à jour auprès du Met Office islandais et de Safe Travel Iceland.

Ces organismes ont indiqué que la zone d'éruption était fermée jusqu'à nouvel ordre et invitent les voyageurs à respecter cette fermeture. Toutefois, ils n'ont pas déconseillé aux voyageurs de se rendre dans le pays.

Il est conseillé aux visiteurs de ne pas s'approcher de la ville de Grindavík et de ses environs, et de suivre les instructions et les conseils des autorités locales.

Les gouvernements nationaux n'ont pas émis d'avertissement de voyage "interdit" pour l'Islande, ce qui signifie que les compagnies aériennes et les sociétés de vacances fonctionnent normalement et que les voyageurs qui annulent leur réservation n'ont pas automatiquement droit à un remboursement.

Le célèbre 'Blue Lagoon' d'Islande restera fermé jusqu'au 30 novembre en raison de troubles géologiques. Kirsty Wigglesworth/Copyright 2006 The AP. Tous droits réservés.

"Nous tenons à souligner que si les recommandations actuelles du FCO restent valables, la couverture d'assurance reste normale", déclare Jonathan Frankham, directeur général de la compagnie d'assurance voyage World Nomads.

"Cependant, si une catastrophe naturelle telle qu'un tremblement de terre, une inondation ou un volcan affecte vos projets de voyage et/ou vous blesse, vous devez vérifier les détails de votre police. Par exemple, chez World Nomads, vous devez avoir souscrit votre police avant que ces manifestations naturelles ne deviennent un "événement connu" et faire partie d'un programme Explorer pour que nous puissions envisager une couverture".

La station thermale géothermique Blue Lagoon, l'une des plus grandes attractions touristiques d'Islande, a fermé temporairement le 9 novembre après avoir été touchée par des tremblements de terre. Après une brève réouverture le 16 décembre, il est de nouveau fermé à la suite de l'éruption.

"Tous les clients ayant effectué une réservation dans les jours à venir seront contactés", indique une mise à jour sur le site web de l'hôtel. "Nous continuerons à surveiller l'évolution de la situation et à maintenir une communication étroite avec les autorités, en donnant la priorité à la sécurité de tous".

Les spas, hôtels et restaurants environnants seront également fermés.