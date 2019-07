Julian Moore ovationnée à Karlovy Vary

Julian Moore ovationnée de longues minutes à l'ouverture du festival international du Film de Karlovy Vary, en République Tchèque. L'actrice américaine était accompagné de son mari, le réalisateur du film "After the wedding" dont la 1e européenne s'est déroulée durant le festival. L'actrice a reçu un globe de cristal pour sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial.

"Ce qui est génial quand on est acteur, et dans le cinéma, c'est que tout est possible et tout est sûr dans un sens, parce que ce grand, ce gigantesque terrain de jeux imaginaire, où l'on peut dire 'et si cela arrivait', faisons semblant que cela arrive, et nous faisons semblant. Donc oui j'aime ça", explique Julian Moore.

Le film raconte l'histoire d'une directrice d'orphelinat en Inde, en lice pour recevoir un don de 20 millions de dollars d'une femme d'affaire américaine, interprétée par Julianne Moore. La jeune femme, campée par Michelle Williams, se rend à New York et va se retrouver confrontée à un passé qu'elle avait tout fait pour oublier.

Bart Freudlich époux de Julian Moore et réalisateur du film évoque cette collaboration particulière.

"Comme un couple qui refait le monde... et elle a une grande écoute pour pouvoir dialoguer. Nous avons pu nous asseoir à la maison dans la cuisine, faire la queue quelque part, et discuter de la meilleure façon d'aborder le sujet. Donc pour moi, c'était une super collaboration parce que j'avais accès à mon actrice tout le temps," estime Bart Freundlich.

"After the wedding" est inspiré d'un film dano-suédois de 2006. Il sortia en août aux Etats-Unis et à partir de septembre en Europe.