La ville thermale de Karlovy-Vary accueille le plus grand festival de cinéma d'Europe centrale

La ville thermale de Karlovy-Vary, en République tchèque, déroule chaque été le tapis rouge pour son festival du film, le plus important d'Europe centrale, et le plus vieux du monde derrière Venise.

Le festival accueille cette année des stars internationales telles que Michael Caine et Ethan Hawke, mais il est surtout connu pour faire le pont entre le cinéma d'Europe de l'ouest et celui venu des pays de l'est du continent.

Parmi les 12 films en compétition , figure As Far As I Can Walk du réalisateur serbe Stefan Arsenijevic. Une coproduction européenne entre la France, le Luxembourg, la Bulgarie et la Lituanie.

Ce film suit un migrant africain qui traverse les frontières européennes peu accueillantes, à la recherche de sa femme parmi des milliers de réfugiés.

"En fait, tous les acteurs du film et certains petits rôles sont de vrais migrants provenant de plusieurs camps de réfugiés en Serbie. Nous sommes donc venus dans les camps de réfugiés, nous avons parlé avec les autorités et nous leur avons proposé de faire partie du film". Stefan Arsenijević réalisateur

Le long métrage de la réalisatrice Sonja Tarokic, The Staffroom, est également en lice pour le Globe de cristal du meilleur film. Il est centré sur les relations extrêmement tendues entre les enseignants, les parents et le principal d'une école croate ordinaire.

Les lauréats du festival du film de Karlovy-Vary seront annoncés le samedi 28 août.