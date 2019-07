L'essor touristique de Batoumi, station balnéaire de la mer Noire

À l'heure où la saison estivale débute, le secteur du tourisme est en pleine effervescence en Géorgie et l'une des destinations les plus dynamiques du pays, c'est Batoumi, une ville au bord de la mer Noire populaire auprès des touristes notamment européens.

Ville du bord de la mer Noire, Batoumi en Géorgie a remporté le World Travel Award 2019 de la "Première destination touristique émergente en Europe".

Ces dernières années, la capitale de la région autonome de l'Adjarie a attiré des investissements conséquents et aujourd'hui, les résultats sont visibles. La saison estivale vient de débuter et les chiffres du secteur du tourisme battent déjà des records.

Des dizaines de nouveaux hôtels ont fait leur apparition le long de la côte. Et le nombre de visiteurs étrangers à Batoumi a presque doublé depuis le début de l'année. Mais il ne s'agit pas uniquement d'infrastructures modernes et de qualité de service.

Une jeunesse "très active"

Street artist, Joseph estime que sa ville a beaucoup plus à offrir. Il est convaincu qu'elle représentera bientôt un pôle d'attraction pour les jeunes créateurs et qu'elle rivalisera avec la capitale Tbilissi. "On peut voir comme la ville a changé au plan culturel : ça passe par le cinéma, le théâtre, la musique, la poésie, l'architecture, l'art, etc." fait-il remarquer.

"Les jeunes sont très actifs à Batoumi : nous avons différentes manières de nous exprimer et les choses que nous créons sont remarquées par d'autres et elles deviennent des festivals ou des événements," souligne le jeune homme avant d'ajouter : "Batoumi est en constante évolution et nous avons la capacité de lancer de nouvelles tendances pour animer la vie culturelle de la ville."

Traditions

En Géorgie, les nouvelles tendances culturelles cohabitent avec les traditions.

L'une des plus emblématiques, c'est sans doute le chant polyphonique en langue géorgienne, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Sites historiques et paysages variés complètent le tableau des atouts touristiques de l'Adjarie.

"L'écotourisme représente l'un des domaines où nous avons le plus grand potentiel. Nos agences redoublent d'efforts pour promouvoir de nouvelles destinations," explique Tornike Rijvadze, président du gouvernement de l'Adjarie.

"Nous nous attendons à vivre une saison touristique plutôt réussie," renchérit-il. "Mais dans le même temps, nous devons aussi nous adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles attentes," tempère-t-il.

Berceau du vin

L'Adjarie ne s'apprécie pas uniquement en bord de mer : ses montagnes et sa nature attirent aussi les visiteurs.

Le territoire est également célèbre pour ses vins. Les archéologues estiment que la production viticole locale remonte à plusieurs milliers d'années.

"Il existe près de 500 vins différents en Géorgie et environ une cinquantaine d'entre eux sont produits en Adjarie : cette grande diversité nous donne l'avantage de pouvoir créer des vins qui sont très différents de ceux qu'on trouve ailleurs," précise Rostom Beridze, producteur de vin.

"On ne peut pas parler de vin sans être de bonne humeur ; nous sommes très fiers de notre tradition viticole," insiste-t-il.

Destination émergente au bord de la mer Noire, Batoumi mise sur ses contrastes pour répondre aux attentes de toutes les catégories de touristes.