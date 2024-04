Bardella s'attaque à l'Europe après le discours de Macron à la Sorbonne

Le président de la République a pris le parti d'intervenir directement et personnellement dans une campagne électorale. Le fait d'intervenir ainsi acte un engagement personnel et direct, un engagement symbolique et éminemment politique. Or, qui dit engagement politique et personnel dit nécessairement responsabilité politique. La conséquence concrète et immédiate, nous l'avons dit, devrait être la dissolution de l'Assemblée nationale. L'intervention, ô combien politique d'aujourd'hui, rend cette option inévitable en cas de désaveu électoral de la liste du président Macron.