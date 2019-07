Once upon a time...in Hollywood : le film des stars

Once upon a time... in Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Bitt dans le rôle d'un cascadeur.

Leonardo DiCaprio joue le rôle de l'acteur, les deux hommes sont amis et observent l'industrie du cinéma changer.

L'avant-première mondiale a eu lieu comme il se doit au TCL Chinese Theater d'Hollywood, une des salles les plus connue de la ville sur Hollywood boulevard, là même une une partie du film a été tournée.

Dans le film, Leornardo DiCaprio interprète le personnage d'un acteur qui se bat pour poursuivre sa carrière.

Leonardo DiCaprio, acteur : "Honnêtement, j'avais l'impression de connaître ce type. J'ai grandi à Los Angeles, moi, j'ai gagné à la loterie très tôt, mais je connais l'insécurité de cet acteur, la torture que cela représente de rester pertinent..., je savais tout simplement qui était ce type Rick Dalton."

Brad Pitt, acteur : "On porte un regard romantique sur cette époque, c'était une époque de grands bouleversements et de changements, dans le cinéma sans doute, mais aussi dans la musique....le pays lui-même était un peu divisé comme il l'est maintenant"

L'icône de la pop Briney Spears était à la première tout comme l'inoubliable flic de Miami Vice Done Johnson qui a aujourd'hui 69 ans.

Les trois filles de Bruce Willis et Demi Moore étaient là elles aussi, Rumer Willis joue dans le film de Tarantino aux côtés de Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke.

Maya Hawke a 21 ans et elle est elle aussi à l'affiche du film de Quentin Tarantino.

Once upon a time... in Hollywood...Le film de Quentin Tarantino dure 2 h 42 minutes et la sortie sur les écrans français est prévue le 14 août.