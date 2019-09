Pollution plastique : inverser la tendance

La quantité de déchets plastiques rejetés dans la nature est une source de préoccupation majeure. Sur les millions de tonnes de résidus collectées en Europe, moins d’un tiers sont recyclés. Cette semaine, Business Planet explor la relation amour-haine que nous entretenons avec le plastique. À Anvers, en Belgique, notre équipe est partie à la rencontre d’une une toute jeune entreprise qui s’est lancé le défi de s'attaquer au problème de la pollution plastique.

Un tabouret, des chaises, une lampe en forme de rhinocéros, l’entreprise ecoBirdy recycle des jouets en plastique pour donner vie à des jouets et meubles pour enfants eux-mêmes recyclables. Autre avantage, en plus de cette démarche écologique, après avoir été trié, nettoyé et moulé, le plastique est totalement débarrassé de tous les produits chimiques dangereux.

Si ecoBirdy gagne de l’argent grâce à une réponse novatrice aux problèmes environnementaux, elle est aussi un bel exemple d’initiative en matière de développement d’une économie dite circulaire véhiculant cette idée que rien ne doit être gaspillé.

L’entreprise propose un programme scolaire expliquant aux enfants comment fonctionne le recyclage du plastique et pourquoi il est important.

ecoBirdy a été cofinancé par le programme COSME de l'Union européenne qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et améliorer l'environnement des PME.

COSME vise à renforcer la compétitivité et la viabilité des entreprises de l’UE, à encourager la culture entrepreneuriale ainsi qu'à promouvoir la création de PME et leur croissance. Il permet aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés, en Europe et au-delà. Il les aide à comprendre la législation européenne. Des plans financiers sont également proposés pour palier l’éventuelle frilosité des banques.

Ce programme a déjà soutenu plus de 450 000 PME en Europe.

Si le programme COSME vous intéresse, il vous suffit de contacter le réseau Entreprise Europe.

Parole d'expert

Business Planet a rencontré Hajar Zamouri du réseau Entreprise Europe en Flandre pour obtenir des informations plus complètes sur la manière dont le programme COSME peut aider les PME.

Qu'est-ce que le programme COSME?

La Commission européenne a pour objectif de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’améliorer l’environnement des entreprises pour leur permettre de réaliser tout leur potentiel dans l’économie mondiale actuelle. Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et représentent 85 % des nouveaux emplois.

Comment COSME, peut-il aider les entrepreneurs à obtenir le soutien et le financement dont ils ont besoin pour créer ou développer leur activité ?

La Commission européenne s'emploie à améliorer l'environnement financier des petites entreprises en Europe. Les programmes de financement de l'UE ne sont généralement pas fournis sous forme de financement direct. L'aide est acheminée par les autorités locales, régionales ou nationales, ou par des intermédiaires financiers, tels que des banques et des organisations de capital-risque, qui fournissent des financements au moyen d'instruments financiers.

Quels types d'entreprises sont éligibles à un soutien dans le cadre du programme COSME ?

Si vous êtes une PME ou un entrepreneur à la recherche de financements par emprunt ou par actions et souhaitez savoir quels intermédiaires financiers travaillent avec COSME, vous devez consulter le portail Accès au financement.

Points clés

La stratégie de l'UE en matière de plastiques vise à transformer la manière dont les produits en plastique sont conçus, fabriqués, utilisés et recyclés en Europe. L'UE soutient également les entreprises qui veulent s'attaquer de front à ce problème.

COSME est un programme de 2,3 milliards d'euros pour la compétitivité des entreprises et des PME. 60 % du budget de COSME est consacré à deux instruments financiers : l’un pour les garanties de prêt et l’autre pour les capitaux propres.

Les entreprises à la recherche d'un financement peuvent consulter le site Web www.access2finance.eu de l'UE. Il propose des informations sur les banques, les sociétés de leasing, les fonds de capital-risque et les autres institutions financières fournissant des financements soutenus par l'UE dans chaque pays.

Liens utiles :

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/