Sanya : destination insulaire aux multiples facettes

De la plongée sous-marine dans des eaux cristallines à des randonnées au cœur de magnifiques paysages de montagne. Sanya, sur l’île chinoise de Hainan, est un lieu de prédilection pour les touristes avides d’aventure. Du dîner romantique à la musique Live, la vie nocturne est également très animée. Notre reporter Damon Embling a testé pour vous.

Avec ses belles plages et son climat tropical, Sanya, sur l’île chinoise de Hainan, est un lieu propice à la détente. Et si vous êtes amateur de sensations fortes, l’aventure est également au rendez-vous, sur terre, en mer ou dans les airs.

Faire un tour en hélicoptère depuis Phoenix Island vous permettra d’apprécier une toute nouvelle perspective de cette destination tropicale et de vous offrir une vue plongeante sur la baie de Sanya.

De retour sur terre, vous pouvez aussi partir à la découverte du littoral et de l’île de Wuzhizhou, via une promenade en bateau d’un demi-heure. Sanya est le spot parfait pour les touristes et les amateurs de sports nautiques.

"L'île de Wuzhizhou est une destination touristique réputée en Chine. Nous avons de beaux paysages, des eaux claires et du sable blanc sur fond de ciel bleu. Il y a aussi beaucoup de sports nautiques ici, plus d’une trentaine d’activités différentes : la plongée sous-marine, le hors-bord et le parachute ascensionnel", explique Guang Fens du département de plongée.

Sous la surface, c’est un autre monde. Les eaux chaudes sont le siège d’une vie marine grouillante et abritent de magnifiques récifs coralliens.

Sur l’île de Hainan, dans les montagnes, d'autres plaisirs attendent les touristes.

Au programme, trekking et escalade de cascade dans la Zone touristique culturelle de la forêt tropicale de Yanoda.

Pour terminer la journée en beauté, rien de tel que la côte pour admirer un magnifique coucher de soleil avant une agréable soirée. La vie nocturne à Sanya est vibrante et variée. Entre bars, musique live, spectacles culturels et un choix infini de restaurants, notamment dans la rue commerçante de Baihuagu.

"Il existe différents types de nourriture et de boissons ici. Comme la nourriture chinoise, occidentale, à base de fruits de mer, épicée ou non. C’est bien pour la famille et les jeunes", détaille Kun Yang. Il a créé le site internet "Hello Sanya", pour aider les visiteurs étrangers à faire leur choix .

Détente, sensations fortes ou vie nocturne, Sanya est sans conteste une destination insulaire offrant toutes sortes de divertissements et d’aventures.