Bruxelles et la passion de la BD

Le musée de la BD de Bruxelles est né d'un rêve, un rêve d'amateurs et de passionnés. 30 ans plus tard c'est un succès. L'établissement est une étape incontournable dans le paysage culturel belge. Pour les amoureux du 9e art, comme Patrick, cette réussite est surprenante. "Moi j'ai 57 ans. A 27 ans ce musée s'est ouvert, j'y étais, c'était tout petit il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit: Mais personne ne va venir voir ça (…) 30 ans près je reviens je me dis: ouah ce n'est pas que pour les enfants".

Mélanie Andrieu

Si le musée fête en grande pompe ses 30 ans, ses responsables ne veulent pas uniquement regarder en arrière. Ils cherchent aussi à se projeter vers l'avenir et à évoluer à l'image des lecteurs et de la société. "Le milieu ne cesse de s'élargir. Il y a toujours de plus en plus de visiteurs, de lecteurs et avec, par exemple, une exposition comme Emmanuel Lepage on touche aussi un autre public qui peut aller vers du documentaire ou vers d'autres genres", analyse Mélanie Andrieu, commissaire des expositions au musée de la BD.

Emmanuel Lepage

L’auteur Emmanuel Lepage compte lui aussi près de 30 ans de carrière. Le musée lui consacre l'exposition d'ouverture de ces festivités. Pour lui l'avenir de la BD est encore radieux car le dessin relève des rêves d'enfant. "C'est quelque chose qui renvoie à des choses très intimes. On a tous dessiné un jour, ça été notre premier moyen d'être au monde, d'écrire son monde imaginaire", glisse-t-il.

La réussite de l’établissement peut se résumer aussi en chiffre. Le musée de la BD c’est aussi plus de 200 expositions et plus de 2 000 artistes présentés au grand public.