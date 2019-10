Judo : le russe Musa Mogushkov s'offre l'or au Grand Slam de Brasilia

Après la traditionnelle cérémonie d'ouverture, place au combat et à la compétition. L'expérience était de mise lors de cette deuxième journée du Grand slam de Brasilia. Trois des quatre champions sont âgés de de plus de 30 ans.

A 31 ans, le pilier russe Musa Mogushkov a affronté David Lima qui n'a pas su répondre face à sa technique impeccable et ce sublime tai otoshi pour renverser le Brésilien et s'offrir l'OR.

Très offensif, il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques en réalisant une excellente performance ici à Brasilia.

"Ce n'est pas habituel pour moi d'utiliser cette technique en compétition, mais je le pratique à l'entraînement, et j'ai senti que c'était un moment parfait pour cela. C'était formidable que je puisse le faire." MUSA MOGUSHKOV Médaillé d'or

Decio Brasil, le Secrétaire Spécial des Sports du Ministère de la Citoyenneté du Brésil, a procédé à la remise des médailles.

Yuri Alvear, la colombienne triple championne du monde -70KG s'est frayée un chemin en préliminaires. Lançant un ippon dans chaque compétition, elle a passé un total de seulement 3 minutes sur le tatami. En finale, elle était attendue par l'allemande. Giovanna Scoccimarro qui avait les yeux rivés sur une deuxième médaille d'or. Mais Alvear marque le point décisif et remporte le titre du Grand Chelem de Brasilia : "Je pense que le plus important dans ces combats, c'est de rester calme, et cela vient avec l'expérience, j'ai appris à rester plus calme au fil des ans et chaque fois que je l'ai fait, j'ai obtenu un bon résultat."

Les médailles ont été remises par Ronaldo Gomez, Ambassadeur de Cuba au Brésil.

Dans la catégorie des -81kg, l'ancien champion du monde japonais Nagase a poursuivi sa résurgence. Remportant sa troisième médaille d'or consécutive.

Dans la catégorie des -63kg. La médaillée de bronze olympique de 2008, Ketleyn Quadros, a affronté Alexia Castilhos. Quadros a dominé, surprenant son adversaire, pour s'assurer la première place du podium et ravir les supporters.

L'action du jour est signée Soichi Hashimo, un autre ancien champion du monde. Un moment fort de cette deuxième journée.