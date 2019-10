Star Wars : "Obi-Wan McGregor" de retour dans une série

Ewan McGregor en piaffe d'avance ! L'acteur écossais va reprendre son sabre laser et sa tenue de Jedi pour réinterpréter son personnage fétiche d'Obi-Wan Kenobi.

15 ans après sa dernière apparition sur grand écran dans "La Revanche des Sith", Ewan McGregor va donc prêter à nouveau ses traits à l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers Star Wars. Cette fois-ci, il ne sera pas question de cinéma, mais d'une série qui sera diffusée sur la plateforme de streaming Disney+.

Interrogé le 29 octobre 2019, à l'occasion de la première à Los Angeles de son dernier film "Doctor Sleep", Ewan McGregor n'a pas caché son émotion :

"_Quand ils (Disney) ont commencé à sortir des spin-offs _(film totalement dédié à un personnage d'une oeuvre précédente, ndlr), Il y a eu tellement de spéculations sur un possible spin-off sur Obi-wan . A chaque interview, on me demandait : "Est-ce que vous allez le faire ?" C'était devenu embarrassant, c'était comme si j'essayais d'obtenir le rôle."

"Plein de fans sur les réseaux sociaux me disaient qu'ils étaient en colère contre Disney, que le studio ne devrait pas prendre quelqu'un d'autre que moi pour ce rôle. Et maintenant, c'est bon, on recommence !"

Eh bien, s'ils m'appellent, je serais... intéressé ! Ewan McGregor

"Je suis vraiment excité. On va raconter une histoire vraiment phénoménale. Et on va la raconter d'une nouvelle façon. On fait une série, ce qui est vraiment cool. Je pense que c'est la bonne façon de le faire. Je reviens donc, après trois films, pour plusieurs heures de plus. Ça va être super!"

Le tournage de la série Obi-Wan Kenobi est prévu l'été prochain. Au total ce sont six heures, divisées en plusieurs épisodes, qui seront consacrées à l'ancien maître de Luke Skywalker. L'action se situera entre l'épisode III et l'épisode IV, après la chute de l'Ordre Jedi. La série sera diffusée courant 2021 sur Disney+.

Concurrente de Netflix, la plateforme de streaming de Disney sera disponible aux Etats-Unis à partir du 12 novembre prochain et avec en tête de gondole, "The Mandalorian", une autre déclinaison de la franchise Star Wars. Cette série sera consacrée aux aventures d'un mercenaire solitaire appartenant au clan masqué des Mandaloriens, immortalisé par le célèbre Boba Fett. Son histoire se déroulera après la chute de l'Empire (épisode VI) et juste avant l'émergence de Premier Ordre (épisode VII). C'est l'acteur chilo-américain Pedro Pascal ("Narcos", "Game of Thrones") qui interprète le rôle-titre. Un rôle qui a fait son bonheur, comme il l'a confié lors d'une récente interview : "_Je ne connaissais pas toute l'histoire culturelle des Mandaloriens. Je connaissais Boba Fett. Je me souviens depuis mon enfance de ma figurine Boba Fett. C'était mon personnage préféré parce son look était le plus cool ! _".