The Brief : Ostalgie à Bruxelles

"__Je crois que nous devons commencer à discuter entre nous de la RDA et de la réunification allemande de manière beaucoup plus nuancée." estime cet Allemand, originaire d'Allemagne de l'Est.

Selon lui, l'économie soviétique peut être une source d'inspiration. "Cette Trabant est un modèle qui a été conçu dans les années 50 et a été commercialisé sans véritable changements jusqu'en 1991." explique-t-il. "Alors qu'aujourd'hui, nous achetons notre voiture tous les trois ans, et tous les trois ans, la marque ressort une nouvelle version de la voiture. Je ne trouve pas ça particulièrement durable."

