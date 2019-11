Eteindre la polémique

La présidente élue de la Commission européenne a finalement répondu aux critiques. Ursula von der Leyen a décidé de revoir l'intitulé du portefeuille du Commissaire en charge de la migration. Le Grec Margaritis Schinas défendra désormais la "Promotion" du mode de vie européen et non plus la "Protection". Ce revirement est diversement apprécié parmi les eurodéputés. Pour le social-démocrate Tiemo Wölken c’est un "progrès". Le conservateur Roberts Zīle estime en revanche que c’est un "très mauvais message politique". Enfin pour la gauche radicale "cela ressemble à de l'arrogance", précise Clare Daly. Après les polémiques le libéral Christophe Grudler veut se concentrer sur l’avenir. "Nous devons aller vite", explique-t-il, pour commencer les travaux avec les différentes institutions de l’UE.

