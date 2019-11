Une Commission européenne en attente

L’Union européenne et les Etats membres peinent à trouver des coalitions politiques. La Belgique n'a toujours pas de gouvernement six mois après les élections législatives. Le Premier ministre italien, fragilisé, est à la tête d’une nouvelle alliance. Les électeurs espagnols se sont rendus aux urnes pour la quatrième fois en quatre ans. Le scrutin législatif de la semaine dernière n'a pas profondément modifié les dynamiques politiques mais il semble avoir apporté un nouvel élan.

Ursula von der Leyen devait prendre ses fonctions de présidente de la Commission européenne le 1er novembre. Mais les procédures institutionnelles et politiques retardent le début de son mandat. Il y a eu tout d'abord le rejet par le Parlement européen de trois Commissaires désignés. La France, la Hongrie et la Roumanie ont dû présenter de nouveaux candidats . Les auditions se sont bien déroulées pour deux d’entre eux. En revanche le représentant hongrois se voit dans l’obligation de fournir de nouvelles précisions aux députés européens.

