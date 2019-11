Un rare portrait de Mozart mis aux enchères

Mozart a 13 ans, c'est encore un jeune homme qui voyage en Italie avec son père. Et il a été peint pour Pietro Lugiati, qui a vu Mozart jouer de la musique et a trouvé qu'il était un compositeur étonnant et talentueux. Il a alors commandé le portrait.

Ce qui est très intéressant dans celui-ci est la partition musicale - on ne la connaît en fait que par ce portrait, donc certains musicologues ont dit que cela pourrait être le travail de Mozart lui-même.