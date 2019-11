A Prague, l'âge d'or des technologies de l'espionnage

Retour sur l'âge d'or des technologies d'espionnage à Prague : l'exposition "Technologie des dictatures" donne à voir les trésors d'inventivité que les gouvernements et polices secrètes ont mis en place depuis la guerre pour surveiller leurs opposants . Montres microphones, appareils photo miniature. Des technologies de pointe à l'époque et bien-sûr complètement obsolètes aujourd'hui.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.