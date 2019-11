Florence et Pise en état d'alerte en raison de pluies diluviennes

Mais plus de 50 églises ont été endommagées, dont la Basilique Saint-Marc, des boutiques et des demeures inondées. Des hôtels commencent à déplorer des annulations pour les fêtes de fin d'année.

Dans les régions de Bologne et Modène, plusieurs ponts ont été fermés. Des centaines d'Italiens sont évacués. Les lignes de train entre Bologne et Porto Maggiore ont été coupées.

