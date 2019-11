Les jardins de Kew, à Londres, s'illuminent pour Noël

Plus de No Comment

Les jardins botaniques royaux britanniques de Kew, à Londres, se préparent pour la saison des fêtes. Ils ont brillé de plus d'un million de lumières mardi. "Christmas at Kew" propose plusieurs installations scintillantes le long d'un sentier de 2,7 km, allant d'une cascade de lumières, à des arbres illuminés et des projections sur l'emblématique serre victorienne de 'Palm House', le tout accompagné de musique festive.

