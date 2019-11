Procédure de destitution de Trump : encore des témoignages accablants

"Rétrospectivement, je comprends maintenant que d'autres mettent sur le même plan une enquête sur une éventuelle corruption impliquant la société ukrainienne Burisma et une enquête sur l'ancien vice-président Biden. Mais je les vois très différemment. La première étant appropriée et anodine, la seconde inacceptable."

"J'étais préoccupé par l'appel. Ce que j'ai entendu était inapproprié et j'ai fait part de mes préoccupations à M. Eisenberg. Il n'est pas normal que le président des États-Unis exige qu'un gouvernement étranger enquête sur un citoyen américain et un opposant politique" a expliqué Alexander Vindman.

