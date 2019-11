Impeachment : l'ambassadeur Sondland lâche Trump

Comme je l'ai signalé précédemment, ce que demandait M. Giuliani était un quid pro quo pour arranger une visite du Président Zelensky à la Maison Blanche. M. Giuliani attendait de l'Ukraine qu'elle fasse une déclaration publique annonçant des enquêtes sur la présidentielle de 2016 [...] et le groupe Burisma. M. Giuliani exprimait la volonté du Président des États-Unis, et nous savions que ces enquêtes étaient importantes pour le Président.

Il est l'homme qui fait vaciller la Maison Blanche… Gordon Sondland, l'ambassadeur américain auprès de l'Union Européenne, a témoigné publiquement devant la commission parlementaire qui conduit la procédure de destitution contre Donald Trump. Et il n'a pas tergiversé. Sondland a évoqué et confirmé le donnant-donnant proposé au président ukranien : une visite à la Maison Blanche en échange de l'ouverture de deux enquêtes en Ukraine, dont l'une visant le démocrate Joe Biden et son fils.

